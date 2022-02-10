سار عكس الاتجاه.. إيقاف سائق في حي غرب الإسكندرية عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بإيقاف سائق بحى غرب عن العمل لقيامه بالسير عكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية غرب المدينة.

وتضمن قرر المحافظ وفقا لبيان صادر عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، اليوم، إحالة السائق إلى للشئون القانونية لتوقيع الجزاء الرادع.

ووفقا للبيان، فإن ذلك يأتي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية من قيام السائق بالسير عكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية غرب المدينة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورا للسائق أثناء سيره عكس الاتجاه مطالبين بمحاسبته بشكل رادع لتسببه في أزمة مرورية.