نائب محافظ المنيا يقود حملة لإزالة المخالفات في قرية البرجاية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

عاين الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من حالات البناء المخالف التى جرى تحرير محاضر لها، داخل مجلس قروي البرجاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

رافق نائب المحافظ، كل من: العميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمود عبد الله، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن كل حالة يُجرى فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، موضحًا أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

والتقى "أبو زيد"، بعدد من مواطني القرية، وناشدهم بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، موضحًا أن المحافظ يحرص على توعية أهالينا في الوحدات المحلية القروية والعزب والنجوع بمبادرة "رزقك في أرضك"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وتأثيرها السلبي على اقتصاد الدولة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى هامش الجولة، أوقف نائب المحافظ حالة بناء مخالف بدون رخصة في المهد، بقرية البرجاية، إذ جرى تحرير محضر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.