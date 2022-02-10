أمريكا وبريطانيا تدعوان روسيا لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 5:44 مساءً

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا إلى ضرورة خفض التصعيد والانخراط في مسار دبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الخميس: يجب على موسكو خفض التصعيد والانخراط في مسار دبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس روسيا لسحب عشرات آلاف الجنود من حدودها مع أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب.

جاء ذلك خلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حيث التقت نظيرها الروسي ضمن مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين روس وغربيين بشأن الأمن الأوروبي والتوتر في أوكرانيا.

وقالت بعد المحادثات في موسكو “أبلغني لافروف اليوم بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا، لكننا نحتاج إلى أن تقترن هذه الأقوال بأفعال”.

ويحذّر القادة الغربيون من أن روسيا تستعد لتصعيد في النزاع الدائر في شرق أوكرانيا بعدما حشدت حوالي 100 ألف جندي في محيط جارتها السوفيتية السابقة.

من جهته، أعرب لافروف، في مؤتمر صحفي، عن “خيبة أمله” من المحادثات، مكررا الشكاوى الروسية بأن مخاوف موسكو الأمنية لا تُؤخذ بالاعتبار.

وقال “شعرت بأن زملاءنا إما لم يكونوا على علم بالتفسيرات التي قّدمها رئيسنا وإما أنهم يتجاهلونها تماما”.