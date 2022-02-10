لمواجهة التهديد الروسي.. الدنمارك تسمح بنشر قوات أمريكية على أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ ساعتين

أكدت وزيرة الخارجية الدنماركية ميتي فريديريكسن الخميس أن بلادها على استعداد لاستقبال جنود أمريكيين على أراضيها، في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة في خضم تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت فريديريكسن إن “الولايات المتحدة تواصلت مع الدنمارك واقترحت تعاونا دفاعيا ثنائيا. لم تُحدد بعد الطبيعة الدقيقة لهذا التعاون، لكن يمكنه أن يشمل تواجد جنود أمريكيين وعتادا ومعدات عسكرية على أراضي الدنمارك” العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأولى التهديد بغزو روسي لأوكرانيا أهمية متزايدة للدفاعات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شتى أنحاء أوروبا الشرقية، التي كانت منذ عقود بمثابة حاجز بين روسيا والغرب.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن حلف الناتو لديه أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والتي تعمل على أساس التناوب.

وتقود كل مجموعة المملكة المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة، وتضم قوات من عدة دول أعضاء.

وذكر الحلف الشهر الماضي أن تلك المجموعات هي “قوات قوية ومستعدة للقتال”.

وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، أيضًا إنهم مستعدون لتعزيز هذا التواجد بسرعة بإرسال مزيد من القوات والقدرات إلى المنطقة، وتدعم القوات الأمريكية عمليات الانتشار الخاصة بحلف الناتو.

والخميس الماضي حذرت روسيا من نقل قوات أمريكية إضافية لشرق أوروبا، مؤكدة أنها “تزيد التوتر”، قائلة، إن “نقل قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا خطوة لا تساعد على التهدئة وإنما تهدف إلى زيادة التوتر”.