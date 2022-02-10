ليبيا.. الجيش الوطني يرحب بتكليف فتحى باشاغا رئيساً للوزراء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترحب بتكليف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا من قبل البرلمان في جلسة اليوم.

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن “تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب”.

ولفت إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

ووافق مجلس النواب الليبي، الخميس، بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن باشاغا بات المرشح الوحيد لرئاسة حكومة الاستقرار الجديدة.

وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب الليبي، إن المرشح خالد البيباص تقدم بطلب انسحاب من سباق الترشح على منصب رئيس الحكومة الجديدة خلفا للحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكشف صالح عن تسلمه رسالة من ما يعرف بـ”مجلس الأعلى للدولة” تزكي فيها المرشح فتحي باشاغا رئيسا لحكومة الاستقرار الجديدة.

وبعد التصويت على منصب رئيس الحكومة، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي تعليق جلسة البرلمان إلى موعد لاحق يبلغ به الأعضاء.