شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب «قطري إماراتي».. بحث بيان العلا في الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل التقارب الإماراتي القطري، التقى وفدان رسميان يمثلان كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي هذا في ثالث لقاء يعقده الجانبان لمتابعة “بيان العُلا” الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة في العام 2021.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.

كما أكد الجانبان أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.