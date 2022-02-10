شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دحر الحوثي.. الإرياني يتجول في مدينة حرض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تجول وزير الإعلام معمر الإرياني، وسط مدينة حرض، بعد تحرير أحياء شاسعة منها، فيما الخليج 365 قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بطيران التحالف محاصرة المدينة من كل الاتجاهات تمهيدا لتحريرها بالكامل من فلول ميليشيا الحوثي.

وبارك وزير الإعلام اليمني الانتصارات المتتالية لرجال وأبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة المدعومة بطيران التحالف وصولا إلى تحرير المدينة بالكامل.

وفي وقت سابق، أكدت قوات الجيش اليمني إطباق الحصار على عناصر ميلشيا الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد تأمين سلسلة جبلية شرق المدينة كانت ميليشيا الحوثي تحاول من خلالها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أحكمت سيطرتها على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض، التي يتحصن بها المئات من عناصر ميليشيا الحوثي.

وتتأهب قوات الجيش اليمني لتنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة، لتحرير المدينة بالكامل، وفقا لقناة “اليمن الإخبارية”.

وحققت قوات الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، خلال الساعات القليلة الماضية، تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.