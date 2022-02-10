10 فبراير , 2022
صورة لكلب رفض ترك قبر الطفل ريان تثير الضجّة
بعد أن تصدّرت قصّة الطفل ريان الأخبار عربياً وعالمياً، أثارت صورة جديدة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل وحرّكت مشاعر الملايين، لكلب كان قد حضر الجنازة مع المشيعين، وظل عند قبر الطفل حتى بعد أن غادر الجميع.
وتم التداول بالصور على نطاق واسع بعد أن نشرتها وسائل الإعلام المغربية.
وتوفي الطفل المغربي ريان، بعد سقوطه في البئر أثناء لعبه، حيث علق عند مسافة داخله تبلغ 32 متراً، وظل حياً لأيام، إلى أن جرى إخراج جسده بعد 5 أيام من أعمال الحفر للوصول إليه، ولكن بعد أن أسلم الصغير روحه.
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