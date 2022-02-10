الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أُطلقت تجاه مطار أبها الدولي

الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي، مما أدى إلى سقوط شظايا بمحيط المطار، وتحدث التحالف عن وجود 12 إصابة طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها.

وأكد التحالف في بيان له، أنه سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين.

وأعلن التحالف عن عودة الحركة الجوية إلى مطار أبها الدولي بانسيابية بعد إجراءات السلامة.