انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. خيارات المعارضة وأزمة ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يرسل وفداً رفيعاً لإنهاء الفتنة مع العصائب في ميسان.. والعامري يدعو الى ضبط النفس.