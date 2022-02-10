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تابعوا في نشرة السومرية.. خيارات المعارضة وأزمة ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يرسل وفداً رفيعاً لإنهاء الفتنة مع العصائب في ميسان.. والعامري يدعو الى ضبط النفس.
= القضاء الاعلى يطالب بإعفاء قائد شرطة ميسان.. ويوعز بارسال سيارة مصفحة للقضاة في المحافظة.

= الاتحاد الوطني يلوح بالذهاب للمعارضة.. والإطار التنسيقي يطرح مبادرة لاحتواء الأزمة.

= اوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين.. واتهامات لشركة توزيع المنتجات النفطية بهدر المليارات.


= جريمة اخرى تهز بغداد.. شاب يقتل اخاه ويسبي زوجته.. وبنات شقيقه القاصرات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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