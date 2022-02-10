انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. خيارات المعارضة وأزمة ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يرسل وفداً رفيعاً لإنهاء الفتنة مع العصائب في ميسان.. والعامري يدعو الى ضبط النفس.
= القضاء الاعلى يطالب بإعفاء قائد شرطة ميسان.. ويوعز بارسال سيارة مصفحة للقضاة في المحافظة.
= اوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين.. واتهامات لشركة توزيع المنتجات النفطية بهدر المليارات.
= جريمة اخرى تهز بغداد.. شاب يقتل اخاه ويسبي زوجته.. وبنات شقيقه القاصرات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب
= الاتحاد الوطني يلوح بالذهاب للمعارضة.. والإطار التنسيقي يطرح مبادرة لاحتواء الأزمة.
= اوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين.. واتهامات لشركة توزيع المنتجات النفطية بهدر المليارات.
= جريمة اخرى تهز بغداد.. شاب يقتل اخاه ويسبي زوجته.. وبنات شقيقه القاصرات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب