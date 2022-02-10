عمليات فرض القانون في ميسان.. الخلية تعلن نتائجها

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة عمليات ميسان، تواصل قواتنا الأمنية ضمن محافظة ميسان تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق المحافظة، حيث حتى الساعة تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب والقتل والسرقات وقضايا منفصلة، بالإضافة إلى فض نزاع عشائري في قرية الطليعة في قضاء الكحلاء، والسيطرة على الموقف، حيث ألقت قوة من لواء القوات الخاصة وقوة مشتركة من الفوج التكتيكي وفوج طوارئ الرابع، القبض على 21 متهماً من طرفي هذا النزاع".وأشارت إلى "ضبط كمية من الأسلحة والأعتدة العسكرية المستخدمة في عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي".

وأكدت الخلية، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والذي وصل عددهم إلى 70 متهماً، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم".

