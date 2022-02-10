شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقاش رئيس خارجية "النواب" وسفيرة البرتغال بالقاهرة ..وأداء"كيروش" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كريم عبدالكريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة وحدث إجراء نقاش مبدئى حول مجمل العلاقات المصرية البرتغالية فى سياق دور البلدين فى المنطقة الاورومتوسطية وما يرتبط بالشواغل المشتركة فى هذا الشأن.

ولفت كريم درويش، إلى أهمية دور القوى الناعمة والتى تشمل الرموز الوطنية البارزة فى شتى المجالات ومنها الرياضية التى يعول عليها كجانب فى التقريب بين الشعوب والتواصل الحضارى والثقافى فى عالم يرقى للتعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.

وتابع رئيس خارجية النواب، أن ما سبق ووفق اهتمامات اللجنة كان الباعث للتواصل مع سفيرة البرتغال بالقاهرة للاعراب عن تقدير اللجنة للدور الذى قام به كارلوس كيروش - البرتغالى - مع المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى قدم اداءً رائعًا اتسم بالجماعية والتفانى والعزيمة.

واختتم درويش بان سفيرة البرتغال بالقاهرة اعربت عن سعادتها للتواصل وما تم تناوله ازاء المدرب كيروش وتطلعها لترتيب لقاء باللجنة لتعزيز العلاقات المشتركة فى كافة المجالات.