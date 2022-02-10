شكرا لقرائتكم خبر عن تهز الكويت.. يذبح نفسه داخل مصعد عمارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في جريمة هزت “خيطان” في الكويت، أقدم وافد أردني على الانتحار نحرا داخل مصعد عمارة بخيطان.

وأبلغ أحد ساكني العمارة “عمليات الداخلية”، وعند الانتقال من قبل رجال الأمن تم التحفظ على الجثة والسكين وإبلاغ النيابة، كما تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وأحدثت القصة حالة من السخط والجدل الكبير لبشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل النشطاء كيف أمكن لهذا الوافد أن ينحر نفسه بهذا الشكل حتى الموت، داعين له بالمغفرة والرحمة.

وبحسب تغريدة نشرتها صفحة “المجلس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أفادت بانتحار أردني يبلغ من العمر 56 عاما يعمل مسعفًا في الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية.

وقالت صفحة “برق نيوز” :” انتحار وافد أردني من مواليد 1966 يعمل مسعف بوزارة الصحة (طوارئ صبحان) في مصعد العمارة التي يقطنها بمنطقه خيطان.

وأشارت إلى أنه اشترى سكين من البقالة ونحر نفسه بها داخل المصعد وقد تبين أنه يعاين من اضطرابات نفسيه شديدة منذ شهرين.