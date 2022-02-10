شكرا لقرائتكم خبر عن المحامي العام يأمر بفض اعتصام أهالي «مرفأ بيروت» والضابط يرفض تنفيذ الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف حساب “المفكرة القانونية” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تفاصيل ما حصل اليوم الخميس، داخل قصر العدل بعد أن دخله أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأعلنوا اعتصامهم، من أجل استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في فاجعة “المرفأ” التي هزت لبنان.

وقال الحساب إنه :” أثناء تجّمع أهالي تفجير المرفأ في قصر العدل، حضر المحامي العام الاستئنافي المناوب في بيروت زاهر حمادة إلى قاعة الخطى الضائعة وطلب من العقيد قائد سريّة القوى الأمنية المتواجدة فيها فضّ الاعتصام. فردّ الضابط المسؤول: “وعدوني أنّهم سيفضّون الاعتصام خلال ١٠ دقائق”.

وتابع :” فأجابه حمادة: “ولا دقيقة”. فجاوبه العقيد “هؤلاء أهالي شهداء ولن يصل الأمر إلى استخدام القوّة”. فردّ حمادة: “إشارتي وأتحمّل مسؤوليّتها”.

وأشار إلى أن المحامي العام الاستئنافي المناوب، قام بإغلاق مكاتب النيابة العامة مشترطاً عدم فتحها إلى حين فضّ الاعتصام.