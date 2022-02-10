شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يستهل مؤتمرا صحفيا بمعلومة خطأ عن تاريخ الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصريحاته في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، بمعلومة خاطئة عن تاريخ الحلف.

وكان جونسون بدأ تصريحاته في مقر الناتو في بروكسل اليوم الخميس بقوله:" عندما تأسس الحلف قبل أكثر من 75 عاما....." رغم أن الحلف تأسس في عام 1949، ما يعني أن الحلف لن يحتفل ميلاده الخامس والسبعين قبل عام .2024

ولوحظت هذه الزلة بشكل خاص لأن جونسون نفسه كان قد استقبل قمة الناتو في لندن في 2019 احتفالا بمرور 70 عاما على تأسيس الحلف.