شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان توافق على عقار فايزر لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت وزارة الصحة اليابانية على أقراص من انتاج شركة فايزر لعلاج مرض كوفيد19- جاء ذلك في بيان للوزارة اوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس .

ومن المقرر أن يصبح باكسلوفيد ، الدواء الفموي الثاني لعلاج العدوي الطفيفة بكورونا ، متاحا في اليابان ، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة مدفوعة بالمتحور أوميكرون الذي ينتقل بسرعة عالية.

واتفقت الحكومة مع فايزر، عملاق الأدوية الأمريكية، على انتاج أقراص باكسلوفيد لعلاج مليوني شخص خلال العام، وتم بالفعل استيراد حبوب لـ40الف شخص.