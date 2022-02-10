شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت السلطات الصحية الإسبانية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع تراجع أعداد الإصابات.

كما ينطبق التخفيف في المدارس، حيث لم يعد الطلاب ملزمين بارتداء الكمامات في الملاعب.

إلا أن الأفراد لا يزالون مطالبين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وفي الحافلات والقطارات، وهو أمر يلتزم به بالفعل كثيرون.

وتراجع معدل الإصابة الأسبوعي في البلاد بدعم من ارتفاع معدل اللقاحات، حيث تلقى نحو 81% من الإسبان الجرعة الأساسية، فيما حصل 48% على الجرعة المعززة.