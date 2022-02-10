شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الغزو الروسي سوف يؤدي إلى "إراقة دماء بشكل خطير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية منذ عقود، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا إذا تعرضت للغزو من جانب روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن جونسون القول إنه لا يستبعد تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، فيما حذر من أن الغزو الروسي سوف يؤدي إلى "إراقة دماء بشكل خطير".

وتصر موسكو على أنه ليس لديها خطط للغزو، لكن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشعر بالقلق إزاء حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.