إسبانيول يرفع راية التحدي أمام برشلونة

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تحدث دي توماس عن معركة ديربي كتالونيا، المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني ، وقال إن الفريق "مدرك للخصم الذي سيكون أمامه"، وتساءل "لماذا لا يمكننا تغيير الديناميكية أمام فريق مثل برشلونة".وعن الجدل التحكيمي في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو، حين تم احتساب ركلة جزاء لصالح البرسا وجاء منها هدف اللقاء الوحيد الذي منح الفوز للفريق الكتالوني عن طريق ممفيس ديباي، أبدى مهاجم إسبانيول ثقته في أن المباراة القادمة لن تشهد مثل هذه الأمور.

وأشار راؤول دي توماس صاحب الـ27 عامًا: "أتمنى أن نكون نحن اللاعبين النجوم في هذه المباراة".

وبعد 4 جولات دون تحقيق انتصارات، يحتاج إسبانيول، الذي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، للفوز على جاره اللدود الذي يحتل المرتبة الرابعة بـ38 نقطة.

