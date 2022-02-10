على عكس ما تعتقد... النسيان شكل نشط من أشكال التعلم!

ولكن على عكس ما يعتقد هؤلاء، فالنسيان في الواقع، شكل نشط من أشكال التعلم.

هذا ما خلص إليه الخبراء من كلية ترينيتي في دبلن وجامعة تورنتو. واعتبر هؤلاء أن النسيان يساعد عقولنا على الوصول إلى معلومات أكثر أهمية.



الذكريات "المفقودة" لم تختف حقا، بل أصبح الوصول إليها غير ممكن.

ويوضح الخبراء أنفسهم أن تخزين الذكريات يقع في مجموعات من الخلايا العصبية، حيث تحدد أدمغتنا أيًّا منها نحتفظ بالوصول إليها وأيها غير ذي فائدة فيقع تخزينها بعيدا.

ولكن يعاني بعض الأشخاص من النسيان الزائد، الأمر الذي قد يسبب لهم مشكلات عديدة مع العائلة، الأصدقاء والمحبين، فما هي أسبابه؟

تتعدد أسباب النسيان الزائد، وأبرزها: