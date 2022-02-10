شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

في تطور لما تشهده لبنان؛ اقتحم مجموعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مقر وزارة العدل اللبنانية المعروفة باسم قصر العدل في بيروت.

وانتشرت عناصر مكافحة الشغب في المكان، فحدث تدافع بين الأهالي المقتحمون عناصر قوى الأمن.

يذكر أن اعتصامًا نفذه أهالي ضحايا مرفأ بيروت، مطالبين بـ”دعم العدالة وإسراع البت في طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق البيطار؛ لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد أن كفت يده على مدار شهرين، بسبب التأخر في البت في طلبات الرد”.

وطالب المحتجون القاضية رولا المصري بالحسم وعدم تمييع قضيتهم، بتأخير البت في موضوع مطالبهم.

وكانت القاضية رولا المصري قد كلفت بالنظر بطلب رد القاضي ناجي عيد، الذي نظر ملف كف يد القاضي طارق البيطار، عن النظر في قضية تفجير مرفأ بيروت في 23 ديسمبر الماضي.

وكان حزب الله وحركة أمل قد نظموا مسيرة طافت وسط بيروت، مطالبة بتنحية القاضي البيطار عن قضية انفجار المرفأ، بعدما أعلن عزمة استدعاء مسؤولين كبار، بعضهم من الحركتين وحلفاء لهم، ووجه لهم تهم الإهمال الذي أدى إلى انفجار المرفأ.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في أغسطس 2020م، ونجم عن حريق امتد إلى منطقة تخزين كان بها كمية كبيرة من نترات الأمونيوم (AN)، ما أدى لوفاة 300 وإصابة 6500 وتشريد أكثر من 300,000 شخص وألحق أضرارًا شديدة في المرفأ والمدينة بأكملها.