عاجل.. البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا للدبيبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس النواب الليبي، الخميس، بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن باشاغا بات المرشح الوحيد لرئاسة حكومة الاستقرار الجديدة.

وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب الليبي، إن المرشح خالد البيباص تقدم بطلب انسحاب من سباق الترشح على منصب رئيس الحكومة الجديدة خلفا للحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكشف صالح عن تسلمه رسالة من ما يعرف بـ"مجلس الأعلى للدولة" تزكي فيها المرشح فتحي باشاغا رئيسا لحكومة الاستقرار الجديدة.