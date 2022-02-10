شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتخفيف التوتر.. بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت المملكة المتحدة الخميس، أن على روسيا سحب عشرات آلاف الجنود من حدودها مع أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب في ظل المخاوف الغربية من أن الكرملين يخطط لعمل عسكري ضد كييف.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو "نحتاج إلى أن نرى الجنود والمعدات المتمركزة على الحدود الأوكرانية تُنقل إلى مكان آخر إذ أنها حالياً في وضع يمثل تهديداً بالغاً".