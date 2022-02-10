بعد انسحاب البيباص.. باشاغا المرشح الوحيد لرئاسة حكومة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أصبح وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، المرشح الوحيد على منصب رئاسة الحكومة بعد انسحاب منافسه خالد عامر بشير البيباص.



وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن باشاغا المرشح الوحيد لرئاسة حكومة الاستقرار الجديدة.

وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الخميس، إن المرشح خالد البيباص تقدم بطلب انسحاب من سباق الترشح على منصب رئيس الحكومة الجديدة خلفا للحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكشف صالح عن تسلمه رسالة من ما يعرف بمجلس الأعلى للدولة تزكي فيها المرشح فتحي باشاغا رئيسا لحكومة الاستقرار الجديدة.

وبذلك يصبح المرشح فتحي باشاغا المزمع التصويت عليه اليوم الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة.

ويعقد حاليا مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة في عمر الأزمة بالبلاد، للمضي قدما في التعديل الدستوري واختيار رئيس حكومة جديدة.

جلسة كانت مقررة أمس الأول الثلاثاء قبل تأجيلها بعد تزكية المرشحين من قبل ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة".

وبعد استيفاء شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة، قبِل البرلمان اثنين من المرشحين للمنصب من أجل التصويت على أحدهما، وهما باشاغا والبيباص، والأخير أعلن انسحابه من السباق.