عاجل.. البرلمان الليبي يصوت بالموافقة على التعديل الدستوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

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صوت مجلس النواب الليبي، الخميس، بالموافقة على التعديل الدستوري.



يأتي ذلك بعدما توافقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي وأعضاء ما يعرف بالمجلس الأعلى على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

والتقت مساء الأربعاء، لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب باللجنة المختصة مما يعرف بالمجلس الأعلى، بمقر ديوان البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، حيث تم خلال اللقاء التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت.