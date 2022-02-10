شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس تؤكد أن المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية مؤشر "عنف" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم الخميس أن المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت الخميس بين روسيا وبيلاروس تعد مؤشرا على "عنف بالغ" قرب حدود أوكرانيا في وقت تبذل قوى غربية جهودا دبلوماسية مكثّفة لخفض التصعيد.



وقال لودريان عبر إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية العامة "إنها ضخمة للغاية. هناك تزامن تدريبات كبيرة للغاية، خصوصا عند حدود أوكرانيا"، مضيفاً "كل ذلك يدعونا إلى الاعتقاد بأنها خطوة تنطوي على عنف بالغ، وهو أمر يقلقنا".