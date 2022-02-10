لبحث الأزمة الأوكرانية.. شولتس يجتمع مع قادة دول البلطيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الالتقاء اليوم الخميس، بقادة دول البلطيق الثلاث من أجل التشاور معهم بشأن الأزمة الأوكرانية.



وسوف يستقبل المستشار الألماني مساء اليوم الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، ورئيسة حكومة إستونيا كايا كالاس، ورئيس حكومة لاتفيا، كريشانيس كاريتش، في ديوان المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.

ودعت كالاس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لإمداد أوكرانيا بأسلحة من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، وقالت: "نرى أنه من المهم للغاية أن يتم مساعدة أوكرانيا بأي طريقة يمكن تخيلها، إستونيا مستعدة لتوفير أسلحة وذخيرة من أجل مساعدة أوكرانيا بالتعاون مع حلفائنا في الدفاع ضد أي عدوان روسي".

وإلى جانب قمة دول البلطيق في برلين، تشهد العاصمة الألمانية اجتماعا آخرا مهما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أيضا، حيث من المقرر أن يجتمع طرفا النزاع وهما روسيا وأوكرانيا للمرة الثانية منذ بدء زحف القوات إلى الحدود الأوكرانية.

وسوف يجتمع مستشارو السياسة الخاجية لرئيسا كلا الدولتين مع زملائهم من ألمانيا وفرنسا اللتين تقومان بدور الوساطة لحل النزاع.