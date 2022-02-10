ألمانيا تدعو لمكافحة حازمة لمعاداة السامية.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس لمكافحة حازمة لمعاداة السامية وذلك خلال زيارتها لنصب ياد فاشيم التذكاري بإسرائيل لتخليد ذكرى ضحايا محرقة "هولوكوست" الذين وصل عددهم لنحو 6 ملايين يهودي ويهودية إبان فترة الحكم النازي.



وصرحت بيربوك اليوم بقولها : "إنه التزامنا المطلق، بإبقاء الذكرى حية لاسيما بصفتنا جيل الشباب، وخاصة عندما يتراجع عدد شهود العيان بيننا".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "وإنها مسؤوليتنا أيضاً أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية وضد الكراهية وضد التحريض وضد الإقصاء والعنف، كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية مرة أخرى. وكي يكون لأطفال هذه الأرض جميعاً مستقبل".

يشار إلى أن بيربوك تلعثمت عدة مرات وظهر التأثر على صوتها وبدا وكأنها مضطرة لمقاومة دموعها، لاسيما بعدما تحدثت في بيانها عن الأطفال من بين ضحايا الهولوكوست بعد زيارتها للنصب التذكاري للأطفال.

وفي مستهل زيارة بيربوك اليوم لإسرائيل والشرق الأوسط، أضاءت شعلة تذكارية في قاعة الذكرى ووضعت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري. ومن المقرر أن تلتقي بيربوك بعد ذلك بنظيرها الإسرائيلي غاير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.