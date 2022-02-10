شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة الأسبوع القادم، حيث يستكمل خلال جلسة الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، على أن ينتهى من القانون خلال جلسة الإثنين.



كما يناقش خلال جلسة ال‘ثنين 7 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل الآتى:

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "ابلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة و قوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

ويناقش تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة / نيفين جورج الأنطونى و النائبة / سلوى الحداد ، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلي تقرير لجنة الزراعة و الرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

وتشمل التقارير أيضا، تقريرين لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب / محمود القط ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، بالإضافة إلي تقرير لجنة الشئون الدينية و الأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / رمضان إمام ، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.