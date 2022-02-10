بتعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص يروج العملات الافتراضية على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية شخصًا لبيع وترويج العملات الافتراضية على الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج وبيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت ، وقيامه كذلك بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت ، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة ، بالإضافة إلى قيامه بتحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت (1٫075٫000 مليون

جنيه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.