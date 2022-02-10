مخدرات بملايين.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 310 طرب حشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) تخصص في الاتجار بالمواد المخدر وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (310 طرب لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام - طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,100,000 – ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.