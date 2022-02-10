زيادة صادرات الصناعات الغذائية إلى أمريكا 23% العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23% في 2021 مقارنة بصادرات عام 2020.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، ارتفع حجم صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة في 2021 إلى 223 مليون دولار مقارنة بـ 181 مليون دولار في عام 2020.

وقال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أمريكا فى عام 2021، تعد أكبر قيم الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي حدثت على الإطلاق. جاء ذلك على هامش ندوة النظام المعمم للمزايا التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري عبر زووم.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية.

ووفقا للبيان، فإن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تبلغ 4.1 مليار دولار، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وذكر البيان، أن أهم السلع المصدرة لأمريكا في عام 2021، النباتات الطبية والعطرية بقيمة 39 مليون دولار تمثل 18% من إجمالي الصادرات، يليها الخضار المجمد بقيمة 26 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي الصادرات، ثم محضرات الخضر والمعلبات بقيمة 23 مليون دولار تمثل 10% من إجمالي الصادرات، والفراولة المجمدة بقيمة 15 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.

كما صدرت مصر لأمريكا في عام 2021، مولاس وعسل أسود بقيمة 14 مليون دولار تمثل 6% من إجمالي الصادرات، وعصائر بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، وأسماك بقيمة 12 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، وزيوت وراتنجات عطرية بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، وخمائر بقيمة 10 ملايين دولار تمثل 4% من إجمالي الصادرات، وملح بقيمة 8 ملايين دولار يمثل 3.6% من إجمالي الصادرات.

وقال بيان المجلس، إنه بالنسبة لأهم السلع التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، جاء الفراولة المجمدة في المركز الأول بقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار وبنسبة زيادة 202%، وفي المركز الثاني محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار وبنسبة نمو 69%، وفي المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 ملايين دولار ونسبة نمو 143%، وفي المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 ملايين دولار ونسبة نمو 221%.

وفي المركز الرابع جاءت النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 ملايين دولار بنسبة نمو 19%، وفي المركز الخامس جاء الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 ملايين دولار ونسبة نمو 215%، وأخيرا البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 ملايبن دولار وبنسبة نمو 796%.