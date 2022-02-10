البنك الأوروبي للإعمار يستثمر 10 ملايين دولار لدعم توسعات سويفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 10 ملايين دولار لدعم توسعات شركة سويفل للنقل الجماعي في مصر بهدف تعزيز جودة وتحسين وصول السيدات.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، قال البنك إنه وقع اتفاقية مشاركة لاستثمار 10 ملايين دولار في شركة "بيفوتال"، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة سويفل.

وذكر أنه من المتوقع أن يدعم استثمار البنك التطور التكنولوجي، وتوسع الشركة، ونشر خدمات سويفل في مصر، السوق الأكثر أهمية للشركة.

وأوضح البنك أنه من خلال التعاون مع سويفل والاستفادة من خدماتها عالية الجودة، يتوقع المساعدة في تعزيز تركيز الشركة القوي على سلامة المرأة في التنقل المشترك.

وأضاف أن هذا يتضمن بالفعل ميزات السلامة مثل أزرار الطوارئ الرقمية، وسياسة المقعد الواحد لكل راكب.

ومن المتوقع أن تصبح سويفل أول شركة تقنية من الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة ناسداك حيث يقدر تقييمها الأولي بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وفقا للبنك.