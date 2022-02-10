شقيقة بسنت خالد "ضحية الابتزاز" تحاول إنهاء حياتها بالحبة القاتلة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أقدمت شقيقة بسنت خالد التي انتحرت بسبب تداول صور خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على محاولة انتحار بتناول حبة غلال سامة والمعروفة بالحبة القاتلة.

أكد أحد أفراد الأسرة أنهم فوجئوا بشقيقة بسنت الكبري في حالة إعياء شديدة وأكدت أنها تناولت حبة غلال سامة لإنهاء حياتها بعدما تعرضت للتنمر من قبل أهالي المتهمين منذ يومين وقاموا بالشجار معها على خلفية حادث شقيقتها وتم عمل محضر عدم تعرض لهم، حتى فوجئت الأسرة بمحاولة انتحارها.

وأضاف أنه تم تحويلها لمستشفى الجامعة وحالتها الصحية حاليا مستقرة وجرى تحرير محضر بالواقعة.