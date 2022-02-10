وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيرلندي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.