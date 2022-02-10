تدمير مسيّرة استهدفت مطار أبها الدولي

أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار ابها الدولي ، ونتج عن عملية اعتراض الطائرة المسيّرة سقوط شظايا بمحيط المطار . وأفاد في تقرير أوّلي بوجود ٤ إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين. كما أكد التحالف بأنه سيتّخذ اجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.



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