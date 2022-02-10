أبو الغيط يحذر من عودة ليبيا لـ”المربع صفر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 5 دقائق

حذرت الجامعة العربية من حالة الاستقطاب الكبيرة في ليبيا، مؤكدة أهمية التوافق على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في بيان، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

ووفق البيان فإن أبوالغيط يعول على وجود قيادات ليبية بالساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى.

وأشار إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.

وأكد أبوالغيط أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، في إشارة لتخوفات دولية عديدة للعودة للمربع صفر.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

وشدد على موقف الجامعة القائم من دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي.

يأتي ذلك فيما توافقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي وأعضاء ما يعرف بالمجلس الأعلى على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

والتقت مساء الأربعاء، لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب باللجنة المختصة مما يعرف بالمجلس الأعلى، بمقر ديوان البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، حيث تم خلال اللقاء التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت.