زوجة شاه إيران: ما قام به الخميني “فتنة” وليس ثورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 35 دقيقة

قالت فرح بهلوي، زوجة آخر ملوك إيران محمد رضا بهلوي، إن ما قام به مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني في فبراير/شباط 1979 “فتنة” وليس ثورة.

وأضافت، في رسالة وجهتها للشعب الإيراني، بمناسبة إحياء النظام الإيراني لذكرى “الثورة”، أن “الفتنة التي شهدتها إيران عام 1979، جعلت وطننا الغالي يمر بأيام مظلمة وبائسة”.

وتابعت: “لكن كل الإيرانيين الذين أحبوا هذه الأرض القديمة في قلوبهم سوف تتضافر جهودهم عبر التضامن والعمل لتحقيق النصر وتخطي الظلام والصعوبات”.

وأعربت عن أملها في أن “تنهض إيران مرة أخرى من رمادها مثل طائر الفينيق، وأنا أعلم أن أيام الشتاء الباردة والمظلمة قد ولت، وأن نبعًا لطيفًا قادم، وأعتقد أن النور سينتصر على الظلام”.

وبحسب زوجة شاه إيران الأسبق، فإن كل الإيرانيين “الذين في قلوبهم حب هذه الأرض العريقة، يسيرون يداً بيد بثبات وتضامن على طريق الانتصار على الظلام والصعوبات”.

وتصاعدت مخاوف المسؤولين الحكوميين في إيران بعد أن ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لحقبة بهلوي خلال احتجاجات الشوارع في إيران عامي 2017 و2019.