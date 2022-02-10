تدريبات أوكرانية ردًا على «مناورات» موسكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 25 دقيقة

تبدأ أوكرانيا، اليوم الخميس، مناورات عسكرية كان قد أعلن عنها مسبقا، وذلك ردا على تدريبات تجريها روسيا على أراضي بيلاروسيا المجاورة والتي فسرتها كييف والغرب على أنها تأتي في إطار تصعيد عسكري روسي في المنطقة.

وتدشن روسيا المرحلة العملية من تدريباتها واسعة النطاق في بيلاروسيا اليوم الخميس في استعراض للقوة يظهر كيف أن إحكام روسيا لقبضتها على مينسك أعطاها قدرات كبيرة في مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وتستمر مناورات “عزيمة الحلفاء” المشتركة الروسية، والتي وصفها حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنها أكبر حشد عسكري في بيلاروسيا منذ الحرب الباردة، حتى يوم 20 فبراير وينظر إليها باعتبارها تأتي في إطار الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا الذي أثار مخاوف بشأن احتمال غزوها.

وتنفي روسيا اعتزامها ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع إن المناورات الأوكرانية ستستمر أيضا من 10 إلى 20 فبراير.

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتدرب على استخدام طائرات مُسيرة من طراز “بيرقدار” وصواريخ من طراز “غافلين” و”إن.إل.إيه.دبليو” المضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب.

ولم تذكر أوكرانيا عدد القوات أو المعدات المشاركة في مناوراتها.