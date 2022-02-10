الأمير ويليام في الإمارات بزيارة أولى من نوعها.. ماذا على جدولها؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصل دوق كمبردج الأمير وليام، اليوم الخميس، إلى الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها، ستركز على المناخ.

وزار الأمير وليام لدى وصوله، متنزه “قرم الجبيل” في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمرافقة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان حول جهود ومبادرات تعزيز الاستدامة عالميا.

كما تم خلال اللقاء الاطلاع على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي.

وكان الأمير ويليام قد أشار في تغريدة على “تويتر”، لدى وصوله إلى الإمارات: “متحمس للوصول إلى دبي للاحتفاء بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي”.

وتزامنا مع زيارة الأمير وليام، تم إطلاق مبادرة القرم – أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزا عالميا رائدا للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.

وتأتي جهود مبادرة القرم – أبوظبي لتعزيز دعم الحفاظ على أشجار القرم، وتشمل تطوير طرق جينية متقدمة ومتطورة للاستزراع وتوليد أنواع قادرة على المقاومة والتكيف مع الظروف البيئة الصعبة.

هذا وستدعم جمعية علوم الحيوان في لندن هذه الجهود من خلال إجراء اختبارات ميدانية باستخدام طرق مختلفة.

وسيطلع دوق كامبريدج، خلال زيارته على الجهود لمكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية، ويتوجه أيضا إلى معرض إكسبو المقام في دبي خلال أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة الخليجية.

وسيروج الأمير أيضا لجائزة “ايرث شوت” البيئية أيضا خلال زيارته.

وكانت الإمارات أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستستثمر حوالى 12 مليار يورو في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.