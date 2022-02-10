روسيا تبدأ تدريبات استراتيجية «نووية» قريبًا؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أفاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم، أن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، محذرا من أن تحركات الكرملين تتجه في الاتجاه الخاطئ على الرغم من الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي.

وكشف والاس أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابراتية تشير إلى أن روسيا تعد خططا لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار.

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: “لا يزال الروس يعززون مجموعاتهم القتالية… وهم يخططون لبدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، ونشهد بالفعل المزيد من النشاط في أنحاء أخرى”.