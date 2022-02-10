موسكو تتخطى «محادثات التهدئة» مواصلة مناوراتها العسكرية في بيلاروسيا (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت روسيا، الخميس، أن الجيشين الروسي والبيلاروسي يقومان بمناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا، تستمر 10 أيام، وذلك بعد محادثات التهدئة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيريه الروسي والأوكراني، وسط تصاعد التوتر على حدود البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن “التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي، في إطار عملية دفاعية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة، إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا، بالتزامن مع تأكيد فرنسا بأنها حصلت على تعهدات من الكرملين، بألا يحدث “تصعيد” إضافي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، جون كيربي: “لقد واصلنا، بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس”.

وأضاف: “لن نعطي أرقاما محددة لكنها مستمرة في الزيادة” مشيرا إلى وجود “أكثر من 100 ألف” عسكري حاليا، لافتا إلى وجود “مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها”.