بعد مأساة الطفل ريان المغربي .. دولة مجاورة 'تردم' آلاف الآبار المهجورة

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على حسابها في "تويتر"، إنها "تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة وتحصينها، وذلك ضمن الرحلة الأولى من مشروعها لردم الآبار".

— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)

لضمان سلامة العابرين؛ تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من ردم 2450 بئرًا مهجورة في جميع مناطق #المملكة وتحصينها، وتنشر وسائل الإبلاغ عن الآبار المهجورة. https://t.co/qRxg1d0uyf #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/FiZLS8kaGP — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 9, 2022

وأكدت أن الهدف من ردم الآبار، هو تأمين سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجويفية.