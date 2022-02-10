انت الان تتابع خبر بعد مأساة الطفل ريان المغربي .. دولة مجاورة 'تردم' آلاف الآبار المهجورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السعودية، ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أيام على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي علق في بئر لمدة خمسة أيام.
وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على حسابها في "تويتر"، إنها "تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة وتحصينها، وذلك ضمن الرحلة الأولى من مشروعها لردم الآبار".
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)
وأكدت أن الهدف من ردم الآبار، هو تأمين سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجويفية.
لضمان سلامة العابرين؛ تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من ردم 2450 بئرًا مهجورة في جميع مناطق #المملكة وتحصينها، وتنشر وسائل الإبلاغ عن الآبار المهجورة. https://t.co/qRxg1d0uyf #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/FiZLS8kaGP— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 9, 2022