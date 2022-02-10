خطأ إملائي يضع 'نسرين طافش' في موقف محرج

بغداد - ياسين صفوان - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش منشوراً جديداً عبر صفحتها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.



وبالمنشور كشفت نسرين عن حبها الشديد للعيش في الريف، معتبرة أن الحياة في الأرياف بسيطة وواقعية بينما في المدينة تكون حياة مزيفة بحسب تعبيرها حيث كتبت: "لو عندك قطعة أرض في الريف تزرعها و تاكل منها و بئر ماء للشرب و الري، رح تعيش ملك و ما راح تحتاج احد، الحياة الحقيقية ليست في المدن بل في القرى و الأرياف شجرة متساقطة الأوراق، فكر فيها".

وأضافت في تغريدة أخرى: "انا عايشة بين مدينتين غاية في الجمال بين دبي و القاهرة و صار عندي مكان جميل بالأرياف ، بسيط و حقيقي و طاقتو وفرة و سلام رمز الدوار، بحس انو الحياة الطيبة الحقيقية بالطبيعة و الريف ببساطتها بالطريقة يلي اجدادنا عاشوا عليها ، طاقة حياة ناس نقية و ارض كريمة شمس و هوا نضيف وجه مبتسم ذو هالة".

وردت على أحد المتابعين الذي اعتبر أن الريف يفتقر للخدمات الحكومية ومؤهلات العيش بالقول: "كل القرى فيها مدارس و مستشفيات أو مصطوصفات، و لو كنت عايش بالريف بالهوى النظيف و عم تاكل من ارضك ما رح تحتاج تروح المستشفى اصلا اللهم الا بحالات استثنائية".

وتعرضت طافش لموجة لاذعة من السخرية والإنتقادات لكونها أخطأت في كتابة كلمة "المستوصفات" لكنها مع ذلك تجاهلت النقد ولم تقم بتعديل التغريدة أو حذفها.