فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار (فيديو)

وحصل الفنان هاني شاكر على جواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار أي الحصول على "الجنسية الكاريبية".

ونشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يوقّع بعض العقود لإنهاء إجراءات حصوله على الجنسية، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 و150 ألف دولار أميركي. وبعد ساعات من الجدل، طلب شاكر من الشركة حذف الفيديو، الذي تسبب في شنّ هجوم عليه، وتساؤلات حول كيف يكون منصبه نقيبا للمصريين وهو مزدوج الجنسية.

البعض غيّر لقب الفنان هاني شاكر من "أمير الغناء العربي" إلى "أمير الغناء الكاريبي"، والبعض الآخر شكك في وطنيته التي يتباهى بها والتي يقحمها في الكثير من أحاديثه الصحافية والإعلامية.