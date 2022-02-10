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افتتاح النصب التذكاري للنجم الراحل أحمد راضي (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-10 | 10:39

افتتاح النصب التذكاري للنجم الراحل أحمد راضي (صور)

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افتتحَ، اليوم الخميس، النصبُ التذكاري للنجم الراحل (أحمد راضي) في باحةِ مدخل ملعب الشعب الدوليّ، بحضور رسمي يتقدمه وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزير النفط إحسان عبد الجبار وأمين بغداد علاء معن ورئيس اللجنة الأولمبيّة رعد حمودي، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ورئيس الهيئة الإداريةِ لنادي الزوراء فلاح حسن، وعائلة النجم الراحل أحمد راضي وعدد من نجوم الكرة السابقين.

وشهدت احتفاليةُ إزالة الستار عن النصب التذكاري، وافتتاحه بشكل رسمي، حضوراً جماهيرياً كبيراً ابتدأ بقراءة سورة الفاتحة للراحل واستذكار لمسيرة النجم الفقيد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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