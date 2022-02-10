شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حالة من الخوف.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار مدغشقر إلى 92 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف المكتب الوطني لإدارة الاخطار والكوارث في مدغشقر، أن عدد ضحايا الإعصار “باتسيراي” ارتفع إلى 92 قتيلاً.
وأوضح أنه تم رصد أكثر من 112 ألف منكوب ونحو 61 ألف نازح، فيما بدأت منظمات تابعة للأمم المتحدة بنشر إمكانات وفرق لمساعدة الضحايا في كل مكان.
وأضاف أن معظم المحاصيل وخاصة حقول الأرز تضررت، مؤكدًا أن الأمن الغذائي للبلاد سيتأثر كثيرًا في الأشهر الستة المقبلة.
وأشار إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وزعت وجبات ساخنة في المناطق التي تضررت من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت البلاد قبل أيام.
وفي وقت سابق من يوم السبت، ضرب الإعصار الاستوائي “باتسيراي” مدغشقر، مسبّباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز ، مما يثير خشية من تدهور الوضع الإنساني.
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