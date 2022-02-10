شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.. في هذه الدولة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ وكالات

بالتزامن مع تراجع الإصابات اليومية بالمرض بشكل كبير في البلاد؛ أعلنت دولة قطر عن المزيد من تخفيف القيود ضد مرض فيروس كورونا، بينها عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ورفع الحد الأقصى للتجمعات والفعاليات.

وأصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي 32 قرارا بشأن كورونا، حيث على رفع الحد الأقصى للتجمعات في المنازل والمجالس وقاعات الأفراح والحدائق العامة.

وبحسب القرارات الصادرة، سمح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس بوجود 50 شخصا بحد أقصى ممن استكملوا اللقاح، صعودا من 15 شخصا، أو عشرة أشخاص بحد أقصى إن كان الجميع أو أحدهم ممن لم يستكملوا أو يتلقوا اللقاح.