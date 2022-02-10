واشنطن تستعد لإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت مصادر ، أن البيت الأبيض ناقش إمكانية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية .
وأوضحت المصادر، بحسب موقع “أكسيوس”، أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يميل إلى إعادة تسمية الحوثيين منظمة إرهابية، بينما تدعم وزارة الخارجية استهداف قادة حوثيين محددين بعقوبات، لكن ليس الحوثيين كمنظمة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن إدارة بايدن لن تتوانى عن استخدام العقوبات والتصنيفات ضد قادة الحوثيين، مشددا على أن الإدارة الأميركية لن تتأخر في فرض عقوبات على الكيانات المتورطة في هجمات عسكرية ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن.
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن بايدن قال بالفعل إن إعادة تصنيف الحوثيين قيد النظر.
وبعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أسبوعين تقريبا أن وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهارب مجددا هو مسألة قيد النظر، رحبت السفارة الإماراتية في واشنطن بالأمر، مستنكرة إطلاق الميليشيا للصواريخ الباليستية وصواريخ “كروز” على الأهداف المدنية.
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