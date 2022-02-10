شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله و بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين بينهم طفلين من محافظتي رام الله و بيت لحم. وقالت مصادر محلية في رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة بمدينة رام الله واعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة سلواد شمال شرق المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، مشيرةً إلى اعتقال فلسطيني آخر من قرية كفر نعمة غرب المدينة. وفي السياق ذاته أفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بـأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم حسين صلاح، ويامن أشرف صلاح، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها في بلدة الخضر جنوب بيت لحم./